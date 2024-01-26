تعزيز التعاون محور مباحثات بين العلمي ومجموعة الصداقة البرلمانية الكويت- المغرب

هبة بريس

استقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس، بمقر المجلس في الرباط، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويت – المغرب حمد محمد المطر الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة على رأس وفد من مجلس الأمة.

وقد استعرض الجانبان بحضور كل من رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – الكويت العباس الومغاري وسفير دولة الكويت المعتمد بالرباط عبد اللطيف اليحيا، سبل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعددة الأطراف، كما تم التطرق لعدد من القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك إقليميا ودوليا.

وذكر راشيد الطالبي العلمي بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة المغربية و دولة الكويت تحت القيادة الرشيدة لقائدي البلدين، وجدد الشكر على الدعم المتواصل لدولة الكويت ومساندتها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على ترابها، مشيدا بالموقف الثابت للكويت إزاء مغربية الصحراء.

كما أبرز راشيد الطالبي العلمي الدينامية التي تعرفها المملكة المغربية في مختلف الجوانب الحيوية، وكذا الأوراش التي انخرطت فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة تلك المرتبطة بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار والابتكار والطاقات المتجددة.

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية توطيد التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين وتبادل الخبرات والتجارب والزيارات، مضيفا أن مجلس النواب المغربي يحرص على التنسيق والتشاور مع نظيره الكويتي في مختلف المنظمات البرلمانية الدولية وعلى الخصوص الاتحاد البرلماني الدولي.

من جانبه، نقل رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويت – المغرب للطالبي العلمي تحيات نظيره رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز جاسم السعدون، مؤكدا عمق العلاقات الجيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وبالتفاهم والتوافق الذي يطبع هذه العلاقات، مشيدا بالاستقرار الذي يسود في كل من الكويت والمغرب بفضل القيادة الحكيمة والمتبصرة لقائدي البلدين.

وأشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويت – المغرب الى أنه أصبح للمملكة ثقل ووزن دوليين كبيرين بفضل المكتسبات التي حققتها في السنوات الأخيرة في العديد من المجالات.

وجدد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية، بنفس المناسبة، دعم دولة الكويت لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب ، مؤكدا في هذا السياق أن الكويت تدعم السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه وفق السياسة الخارجية لدولة الكويت المرتكزة على الاتزان والانصات وحق السيادة الكاملة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وشدد بالمناسبة على أهمية التنسيق البرلماني الثنائي والمتعددة الأطراف وفي مختلف المحافل البرلمانية لتعزيز الحوار والتواصل الدائم والفعال.

يذكر أن الوفد البرلماني الكويتي يضم فضلا عن حمد محمد المطر رئيس مجموعة الصداقة الكويت – المغرب، وأعضاء مجلس الأمة حمدان سالم العازمي وفهد عبد العزيز المسعود وسعود عبد العزيز الرقم ومحمد حميدي العميري.

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