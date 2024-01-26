مشروع صيني ضخم لتصنيع شفرات توربينات الرياح يرى النور بالناظور

2024-01-26 / 13:34
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يواصل المغرب إغراء كبريات الشركات العالمية للاسثتمار به و ضخ رساميل مالية مهمة في السوق المغربية، و هاته المرة مع شركة صينية معروفة متخصصة في إنتاج شفرات توربينات الرياح.

و في هذا الصدد، أطلقت مجموعة صناعية صينية مشروعا جديدا لها في المغرب، موجه بالأساس إلى تصنيع شفرات توربينات الرياح، واختارت المجموعة الصينية مدينة الناظور كموقع لتشييد مصنعها الجديد.

وأعلنت المجموعة الصناعية الصينية “أيولون/ Aeolon” المتخصصة في تصنيع الجيل الجديد من شفرات توربينات الرياح، عن الإطلاق الفعلي لمشروعها الاستثماري بالمغرب، وذلك خلال حفل تميز بإعطاء انطلاقة أشغال تشييد مصنعها الجديد بالناظور.

و يعتبر مشروع الناظور السادس من نوعه للشركة والأول لها خارج الصين، حيث من المرتقب أن يتم تشغيله بحلول يناير 2025، و ذلك باستثمار قدره 220 مليون أورو، وسيمكن من إحداث 3300 منصب شغل في الجهة الشرقية.

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