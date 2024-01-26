رسميا.. كلوب يعلن رحيله عن ليفربول نهاية الموسم الحالي

هبة بريس - وكالات

بشكل صادم، أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب، رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي، مع نهاية الموسم الحالي.

وظهر كلوب في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لليفربول، وهو يعلن خبر رحيله.

وقضى كلوب مع “الريدز” 9 مواسم، حافلة بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp