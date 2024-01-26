توشيح ستة موظفين من الشركة الوطنية للطرق السيارة بأوسمة ملكية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ترأس أنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أمس الخميس 25 يناير 2024 بالرباط، مراسيم حفل توشيح 6 موظفين من الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وفرعها ADM Projet، الذين أنعَم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأوسمة ملكية شريفة، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين من تولّي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين.

وقد حظي سقال عمر، المدير العام ل ADM Projet ، و حوسى شبلي، رئيس قسم الملك العمومي للطرق السيارة بأوسمة الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، وحظي علي بوزاني، عون تقني، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، وعبد الرحيم بنحميد، جواد فتح الله، ومصطفى اجميلي، أعوان تقنيون، بأوسمة الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.

وبهذه المناسبة، هنأ أنور بنعزوز الموظفين الموشحين، مشيدا بالجهود التي بذلوها لسنوات بكل تفان والتزام لخدمة الوطن والمواطنين.

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