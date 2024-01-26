وزيرة ألمانية: “تجمعنا شراكة متينة مع المغرب”

2024-01-26 / 11:05
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هبة بريس

أشادت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، بالعلاقات التي تجمع المملكة المغربية وألمانيا.

وأعربت شولتسه، في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن ارتياحها بالقول “تجمعنا حقا شراكة متينة”.

وسجلت الوزيرة الألمانية أن المباحثات تمحورت حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها سياسة الهجرة، والمناخ والطاقة.

كما أكدت شولتسه، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب، على الرغبة في تعميق التعاون مع المملكة في هذه المجالات.

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