فرنسا ترفض إعارة هيرفي رونار لمنتخب الكوديفوار بأمم أفريقيا
هبة بريس - وكالات
أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن “الثعلب” المدرب الحالي لمنتخب فرنسا للسيدات هيرفيه رونار لن يشغل بالإعارة منصب مدرب ساحل العاج بهدف إنقاذ المشوار المتعثر لمضيف كأس أمم إفريقيا حتى نهاية البطولة القارية.
وقال الاتحاد الفرنسي لوكالة فرانس برس أن رونار الذي يرتبط معه بعقد “لن يذهب إلى بطولة أمم إفريقيا”.
وناقش الاتحادان الفرنسي والإيفواري هذه الإعارة غير المسبوقة، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن رونار.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
من الافضل ان يبحثو عن مدرب مغربي.
Il vaut mieux qu’ils recrutent un sélectionneur Marocain c est mieux qu un français !
وماذا يريد أن يشتغل هههههه ؟؟؟
هناك شيئا ما جعله يرتبط ولن يذهب إلى كوت ديفوار !!!!