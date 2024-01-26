موظفون بـ”لارام” يوزعون تذاكر مجانية على أصدقائهم للسفر إلى الكوديفوار
هبة بريس - الرباط
في الوقت الذي انتقل عدد كبير من المغاربة نحو الكوديفوار بأموالهم الخاصة لدعم وتشجيع المنتخب الوطني، رغم الأسعار الصاروخية لتذاكر شركة الخطوط الملكية المغربية، اختار موظفون تابعون للشركة توزيع تذاكر مجانية بـ”الزبونية والمحسوبية”.
وأكد مصدر مطلع لـ”هبة بريس”، أن موظفون بشركة عدو، وزعوا تذاكر مجانية للكوديفوار، على مؤثرين وأصدقاء مقربين للسفر “بيليكي” الى دولة “الكان”.
وأضاف ذات المصدر، أن الموظفون وزعوا التذاكر التي من المرجح أنها مخصصة لـ”الشراكات” بطرق ملتوية لصالح أصدقاء ومقربين لهم.
واعتبر مصدر الجريدة، أن ممارسات بعض الموظفين بالشركة، والتي قد تكون دون علم السيد المدير عدو، يتسبب لـ”لارام” بانتقادات واسعة وبتسجيل خسائر مهمة تسيء للشركة من جهة ولصورة البلاد من جهة أخرى.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
نتمنى فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته القضية ..
يجب محاسبة المتورطين في توزيع التذاكر المجانية..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نتمنى محاسبتهم قريبا ..
يجب محاربة الزبونية والمحسوبية..
Lmoufssidine maoujoudine belarame boujhoum hmar tabii had chi.
لن يكون اي تحقيق مادام عبد الحميد وعصابته على راي الشركة رغم كل لانتقادات التي وجهت الى الشركة من سوء التسيير وسوء الخدمات والمعاملة والسرقةً وخبر مثال على ذلك داك الامسوول عن الشركة بمطار نيويورك الذي ظبط متلبسا بالحجج والادلة وعلقت عليه اغلب وساءل التواصل الاجتماعي ولا احد حركً ساكنا لانه محمي من جهات فاسدة منً داخل المغرب
لهذا بحب طرد عبد الحميد عدو والعصابة ووضع اطر الذين يتوفرون على الكفاءة المهنية والنزاهة في التسيير من دون هذا التغيير ستبقى دار لقمان على حالها
يجب فتح تحقيق الفساد والزبونية واش طيارة ديال باباهوم