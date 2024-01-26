موظفون بـ”لارام” يوزعون تذاكر مجانية على أصدقائهم للسفر إلى الكوديفوار

2024-01-26 / 10:13
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هبة بريس - الرباط

في الوقت الذي انتقل عدد كبير من المغاربة نحو الكوديفوار بأموالهم الخاصة لدعم وتشجيع المنتخب الوطني، رغم الأسعار الصاروخية لتذاكر شركة الخطوط الملكية المغربية، اختار موظفون تابعون للشركة توزيع تذاكر مجانية بـ”الزبونية والمحسوبية”.

وأكد مصدر مطلع لـ”هبة بريس”، أن موظفون بشركة عدو، وزعوا تذاكر مجانية للكوديفوار، على مؤثرين وأصدقاء مقربين للسفر “بيليكي” الى دولة “الكان”.

وأضاف ذات المصدر، أن الموظفون وزعوا التذاكر التي من المرجح أنها مخصصة لـ”الشراكات” بطرق ملتوية لصالح أصدقاء ومقربين لهم.

واعتبر مصدر الجريدة، أن ممارسات بعض الموظفين بالشركة، والتي قد تكون دون علم السيد المدير عدو، يتسبب لـ”لارام” بانتقادات واسعة وبتسجيل خسائر مهمة تسيء للشركة من جهة ولصورة البلاد من جهة أخرى.

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