تاونات.. الإفراج عن مرضعة صغار الكلاب بجماعة تافرانت
بعدما تفجرت بتاونات فضيحة خادشة للمشاعر بعد تداول فيديو لأربع دقائق على مواقع التواصل الإجتماعي ، يوثق إرضاع امرأة لكلاب صغيرة أمام منزلها بدوار بجماعة تافرانت بغفساي، ما أغضب سكان المنطقة، أفرجت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتاونات، عن المعنية بالأمر.
وكان الفيديو المذكور، قد أثار غضب المغاربة، قبل أن تدخل مصالح الدرك الملكي بالورتزاغ على الخط وتزورها بمنزلها وتستمع إليها في محضر قانوني للكشف ظروف وحيثيات تصوير الفيديو ونشره وتداوله قبل إحالتها على النيابة .
وأحيلت المتهمة في حالة سراح على النيابة العامة أطلقت سراحها، قبل أن تعمد لحذف شريط الفيديو الذي جر عليها سيلا من الانتقادات.
ورغم حذفها الفيديو، فإن الزوجة العاقر التي لم ترزق بأطفال، ظلت تدافع عن نفسها في خرجات وأشرطة فيديو جديدة مدافعة عن نفسها بخصوص اتهامها بالتعري وكشف ثديها أمام الملأ، معززة بعض فيديوهاتها بأخرى تظهر نساء أجنبيات ترضعن صغارهن، مؤكدة أنها لجأت لإرضاع الكلاب رأفة بهم.
وأوضحت أن أمهم لم ترضعهم وحاولت أن تفعل ذلك، مشيرة إلى أن عدم إنجابها جعلها أكثر حنانا على أطفال وجراء كلبتها التي تربيها بمنزلها في الدوار الذي تقطن به بجماعة تافرانت بدائرة غفساي بتاونات، حيث تستقر مع زوجها رغم أنها تنحدر من منطقة أخرى، حيث توسلت من الناس الرأفة لحالها ومراعاة ظروفها وعدم قذفها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب ياربي يسترنا…
فعل غير أخلاقي هي أصلا منعدمة الأخلاق فكيف. عمل من أجل المال و المشاهدات بعدما خرجت العفة و الحياء من قلبها..
علامة الساعة اللهم اهدي انت الهادي لا الله انت..
كنا نعتقد أنها ستلقى عقوبة ..
العجائب والغرائب في هذا الزمن ..
يجب معاقبة المصور كذلك الذي قام بتصوير وتوثيق الحدث..
الله يجعال سلامة وصافي شنو بقينا كنشوفو..
هل تعاني من اضطرابات نفسية أو تحب الكلاب بمعنى اطعامهم والاعتناء بهم..
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض..
اللهم اهدينا جميعاً..
لي فهم شي حاجة اشرح لينا. هي قالت انها عاقر يعني لا تلد . كيف لامراة لم تلد قط ان ينتج ثديها الحليب هل يمكن دالك.
ومالكم انتم ادخلوا سوق راسكم وغضوا الطرف ودعوا كل في حاله والله اعلم به. انه بالدارجة دخول الصحة وحتى الضلوع. لو انتبهتم الى افعالكم ففيها ما يغضب الجن فوق الأرض وتحتها ولكن الجمل لا يرى حدبته انت يرى حدبة صاحبه