طقس الجمعة.. استمرار بروده الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع “الجريحة”، خلال الصباح والليل، بكل من مرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، مع تشكل كتل ضبابية مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة ستهم محليا السواحل الشمالية والوسطى وشرق الواجهة المتوسطية.

وستشهد درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا بالسهول الداخلية وشمال المنطقة الشرقية ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية والجنوب-الشرقي ومرتفعات الأطلس الصغير، حيث ستكون مرفوقة بتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 14 و18 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية. وستكون ما بين 08 و15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع طفيف أو بدون أي تغيير على العموم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.

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