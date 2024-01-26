طقس الجمعة.. استمرار بروده الجو بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع “الجريحة”، خلال الصباح والليل، بكل من مرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، مع تشكل كتل ضبابية مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة ستهم محليا السواحل الشمالية والوسطى وشرق الواجهة المتوسطية.
وستشهد درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا بالسهول الداخلية وشمال المنطقة الشرقية ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية والجنوب-الشرقي ومرتفعات الأطلس الصغير، حيث ستكون مرفوقة بتناثر حبات من الغبار.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 14 و18 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية. وستكون ما بين 08 و15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع طفيف أو بدون أي تغيير على العموم.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
اللهم صبا نافعا يارب العالمين..
الحمد لله على كل حال والقادم سيكون أفضل إن شاء الله تعالى..
يجب ان تقام صلاة الاستسقاء في المساجد..
وجعلنا من الماء كل شيء حي..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
المغرب يواجه أزمة الماء غير مسبوقة بسبب شح المياه والامطار..
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
علينا جميعا تدبير استعمال الماء والحفاظ عليه..