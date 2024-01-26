ولاية البيضاء سطات تمنع نشاط الحمامات و محلات غسل السيارات ثلاث أيام أسبوعيا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار الإجراءات المتخذة لتدبير المخزون المائي بجهة الدار البيضاء سطات، أقر محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات عددا من التدابير منها منع نشاط الحمامات و محلات غسل السيارات ثلاثة أيام في الأسبوع.

و في هذا الصدد، أصدرت ولاية جهة الدار البيضاء سطات قرارا يقضي بوقف نشاط الحمامات ومحلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، داعية أصحاب الحمامات وهذه المحلات إلى العمل على اعتماد تقنيات غير مستهلكة للماء.

هذا القرار الذي يتضمن كذلك إجراءات أخرى من قبيل منع سقي الحدائق و المساحات الخضراء بمياه الشرب و ملأ المسابح و غيرهم، دخل حيز التنفيذ ابتداء من الثلاثاء 23 يناير 2024 ويمتد مفعوله إلى غاية تحسن الموارد المائية ببلادنا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp