سيطرة مغربية على التشكيلة المثالية لدور مجموعات “كان 2023”

هبة بريس _ رياضة

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء اليوم الخميس 25 يناير، أربعة لاعبين مغاربة، ضمن التشكيلة المثالية لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وعرفت التشكيلة المثالية حضور نايف أكرد وأشرف حكيمي على مستوى خط الدفاع، بالإضافة إلى كل من سفيان أمرابط وعز الدين أناحي على مستوى خط الوسط.

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