A picture taken on October 11, 2021 from Kuwait City's Al-Hamra highrise shows the landmark Kuwiat water towers as cargo ships, in the background, cross the Gulf waters off the shore of oil-rich Gulf emirate. (Photo by YASSER AL-ZAYYAT / AFP)

الكويت تعلن إحباط مخطط “إرهابي” كان يستهدف دور عبادة شيعية

2024-01-25 / 22:14
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هبة بريس _ متابعة

أحبط جهاز الأمن الكويتي مخططا “لخلية إرهابية” كانت تنوي استهداف دور عبادة شيعية وقتل أشخاص، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، الخميس.

وقالت الوكالة على موقعها الرسمي إن رجال الأمن تابعوا الخلية وراقبوا تحركاتها وتمكنوا من “إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية تنتمي إلى تنظيم إرهابي”.

وأضافت أنه جرى “إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وتعلن الكويت بين الحين والآخر احباط هجمات مماثلة، تستهدف دور عبادة شيعية وغيرها من الأماكن في البلاد.

وفي عام 2015 قتل 27 شخصا في تفجير انتحاري داخل مسجد شيعي مزدحم في الكويت. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

ووصف الهجوم في حينه بأنه من أخطر أعمال العنف التي يقوم بها مسلحون في الكويت منذ 2005 حين اشتبكت مجموعة أطلقت على نفسها اسم “أسود شبه الجزيرة” مع قوات الأمن في شوارع مدينة الكويت.

وقتل في حينها تسعة متشددين وأربعة من أفراد الأمن في تلك المعارك.

ويمثل الشيعة في الكويت ما بين 15 إلى 30 في المئة من السكان ويعيشون جنبا الى جنب مع الغالبية السنية دون خلافات واضحة تذكر.

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  2. أحبط جهاز الأمن الكويتي مخططا “لخلية إرهابية” كانت تنوي استهداف دور عبادة شيعية وقتل أشخاص

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