بعد دفعه لاعب بايرن ميونيخ .. إيقاف مدرب أونيون برلين 3 مباريات

هبة بريس _ وكالات

أوقفت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، مدرب أونيون برلين، الكرواتي نيناد بييلتسا، ثلاث مباريات، بعد دفعه لاعب بايرن ميونيخ لوروا سانيه، خلال مواجهة الفريقين في مباراة مؤجلة عن الدورة الـ 13، جرت أمس الأربعاء.

وقام بييلتسا بدفع سانيه مرتين خلال اللقاء الذي فاز به بايرن (1-0) في ميونيخ، بعدما كان الدولي الألماني يسعى لأخذ الكرة منه لتنفيذ رمية تماس.

وتلقى مدرب أونيون بطاقة حمراء مباشرة ليطرد من اللقاء.

ويستهل بييلتسا عقوبته بالغياب عن المباراة المقبلة أمام دارمشتات، الأحد المقبل، برسم الدوري المحلي، وبعدها عن المباراتين ضد لايبزيغ وماينتس.

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