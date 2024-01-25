إجراء حكومي لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمهنيي الحبوب والقطاني

هبة بريس _ الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 25 يناير 2024، على مشروع مرسوم متعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني.

ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قصد تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستوردي ومصدري الحبوب والقطاني.

ويهدف مشروع المرسوم، حسب بلاغ للحكومة، إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820، وذلك من أجل “إلغاء الوصل مقابل التصريح المسبق للاستيراد المسلم من لدن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في حالة عدم إنجاز المستورد لأي عملية استيراد داخل أجل 120 يوما ابتداء من تاريخ الاستيراد المصرح به من لدن المستورد والوارد في الوصل المذكور”.

كما يروم تمديد الإعفاء من إيداع كفالة حسن التنفيذ التي تستفيد منها حاليا واردات الحبوب والقطاني المنجزة تحت أنظمة جمركية، ليشمل عمليات استيراد الحبوب والقطاني المنجزة من طرف أو لفائدة السفارات وتمثيليات الهيئات الدبلوماسية في المغرب، والعمليات المنجزة في إطار طلبات العروض المنظمة من طرف المكتب المهني للحبوب والقطاني المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب وشركائه الاقتصاديين

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