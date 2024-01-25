“مانشستر يونايتد” يرفض ضم كريم بنزيما

2024-01-25 / 20:14
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كشفت تقارير صحافية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، حسم قراره بشأن إمكانية التعاقد مع كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد ليست على استعداد لدفع الراتب الضخم الذي يتقاضاه كريم بنزيما.

وأضافت أيضا أن النادي الإنجليزي يريد الالتزام تماما بلوائح اللعب المالي النظيف.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى وجود خلاف حاد بين بنزيما ومسؤولي اتحاد جدة، وتكهنت بأن النجم الفرنسي يريد الرحيل خلال شهر يناير الجاري.

إلا أن صحيفة “ليكيب” الفرنسية أشارت إلى أن ما تردد في هذا الصدد ضجة دعائية وأن بنزيما مستمر مع الفريق السعودي وطلب فقط تعزيز الفريق بصفقات قوية.

وتعرض بنزيما لثورة جماهيرية حادة في اتحاد جدة، دفعته إلى إغلاق حساباته الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يغيب ما يقرب من الثلاثة أسابيع عن تدريبات الفريق.

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