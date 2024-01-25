الحسيمة ..45 سنة حبسا نافذا في حق أفراد شبكة لتهريب المخدرات

2024-01-25 / 19:33
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هبة بريس - مكتب طنجة

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، إدانة 6 متهمين بمحاولة تهريب المخدرات ووزعت عليهم 45 سنة سجنا نافذا.

وجرى محاكمة المتهمين بحر الاسبوع الماضي ، بعدما تم اعتقالهم السنة الماضية خلال محاولتهم تهريب مخدرات الشيرا، على متن قاربين للصيد التقليدي بسواحل منطقة تمسمان ضواحي الحسيمة وعلى متنهما حوالي 100 رزمة من مخدر الشيرا، حيث تم توقيف ستة مشتبه فيهم من قبل مصالح الدرك الملكي .

ووجهت للمحكومين تهم تتعلق بجنح الحيازة والاتجار في المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها ونقلها والمشاركة في ذلك ومسك المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون ترخيص.

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