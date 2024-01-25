بسبب السرطان.. إليسا :”لا استطيع الإنجاب نهائيا”

هبة بريس ـ نجلاء مزيان

صرحت النجمة اللبنانية إليسا خلال الجزء الثانى من الفيلم الوثائقى It’s Ok الذى طرح على منصة نيتفلكس اليوم، عن عدم قدرتها على الإنجاب بسبب أدوية مرض السرطان، والعلاج الهرمونى الذى تتبعه.

وكشفت النجمة اللبنانية إليسا أنها ليست ضد فكرة الزواج والتبنى، في حالة موافقة الشخص الذى سيختاره قلبها في أحد الأيام.

وأضافت المغنية اللبنانية أن مرض السرطان أثر على قدمها أيضا، حيث تعانى بسبب تبعيات الأدوية، ولا تستطيع ارتداء الحذاء بالكعب العالي لمدة طويلة، كما أنها تضطر إلى خلعه والوقوف على المسرح حافية القدمين بسبب شدة الألم.

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