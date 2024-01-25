رسميا.. الحكومة تنهي “التعاقد” وتعتمد صفة “موظف” بقطاع التعليم

2024-01-25 / 17:17
0

هبة بريس ـ الرباط 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، لاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.

وسيمكن هذا المشروع من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، والذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن رئيس الحكومة.

وحسب الوزير، يهدف هذا المشروع بالأساس، إلى تغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس: الوضعية المائية صعبة جدا.. والإجراءات المتخذة تفرضها الظرفية

بايتاس: الوضعية المائية صعبة جدا.. والإجراءات المتخذة تفرضها الظرفية

2024-01-25 / 15:04
Photo of لتتبع التقويم التربوي..المفتشية العامة تدخل على الخط

لتتبع التقويم التربوي..المفتشية العامة تدخل على الخط

2024-01-25 / 12:30
Photo of العرائش.. اكتشاف آثار أقدام بشرية عمرها أكثر من 90 ألف عام

العرائش.. اكتشاف آثار أقدام بشرية عمرها أكثر من 90…

2024-01-25 / 11:44
Photo of الحافظي: كلفة توزيع الماء تتراوح مابين 15 و20 درهم للمتر مكعب والمواطن يؤدي 2.5 درهم فقط

الحافظي: كلفة توزيع الماء تتراوح مابين 15 و20 درهم…

2024-01-25 / 10:11
Photo of صقيع و رياح و انخفاض في الحرارة.. توقعات الطقس بالمغرب هذا الخميس

صقيع و رياح و انخفاض في الحرارة.. توقعات الطقس…

2024-01-25 / 09:15
Photo of اكادير : شوارع تنبض بهتافات المواطنين فرحا بانتصار الأسود

اكادير : شوارع تنبض بهتافات المواطنين فرحا بانتصار الأسود

2024-01-25 / 00:31
Photo of الأمن الوطني يعتقل “مواطنا جزائريا” بمطار مراكش

الأمن الوطني يعتقل “مواطنا جزائريا” بمطار مراكش

2024-01-24 / 22:51
Photo of بعد اسفي والبيضاء هل ينهج امزازي قرار إغلاق مقنن للحمامات ؟؟

بعد اسفي والبيضاء هل ينهج امزازي قرار إغلاق مقنن…

2024-01-24 / 22:11
Photo of إعفاء رئيس مصلحة البناءات بنيابة التعليم بمكناس

إعفاء رئيس مصلحة البناءات بنيابة التعليم بمكناس

2024-01-24 / 20:50
Photo of الداخلة.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 57 ” حراك “

الداخلة.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 57 ” حراك…

2024-01-24 / 20:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق