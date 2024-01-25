لقاء سعد لمجرد و أحلام بباريس يلهب منصات التواصل الاجتماعي

هبة بريس ـ نجلاء مزيان

تداول العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبرز لقاء النجم المغربي سعد لمجرد و النجمة الإماراتية أحلام الشامسي بباريس.

ووثقت عدسة كاميرات الحضور ديو غنائي جمع لمجرد و أحلام بأحد المطاعم الفخمة بالديار الفرنسية، وذلك بعد انتهاء عرض أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.

وجدير بالذكر أن صداقة قوية تجمع لمجرد وأحلام، التي ساندته في قضيته ضد الفتاة الفرنسية منذ الوهلة الأولى.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp