لقاء سعد لمجرد و أحلام بباريس يلهب منصات التواصل الاجتماعي

2024-01-25 / 16:30
3

هبة بريس ـ نجلاء مزيان 

تداول العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبرز لقاء النجم المغربي سعد لمجرد و النجمة الإماراتية أحلام الشامسي بباريس.

ووثقت عدسة كاميرات الحضور ديو غنائي جمع لمجرد و أحلام بأحد المطاعم الفخمة بالديار الفرنسية، وذلك بعد انتهاء عرض أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.

وجدير بالذكر أن صداقة قوية تجمع لمجرد وأحلام، التي ساندته في قضيته ضد الفتاة الفرنسية منذ الوهلة الأولى.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب السرطان.. إليسا :”لا استطيع الإنجاب نهائيا”

بسبب السرطان.. إليسا :”لا استطيع الإنجاب نهائيا”

2024-01-25 / 17:55
Photo of بعد هدف زياش ..فاتي جمالي تفاجئ الجميع بهذا التصرف

بعد هدف زياش ..فاتي جمالي تفاجئ الجميع بهذا التصرف

2024-01-25 / 15:27
Photo of مشاهير يدعمون مدرب المنتخب الوطني

مشاهير يدعمون مدرب المنتخب الوطني

2024-01-25 / 12:03
Photo of في أول تعليق له..أحمد العوضي :”رغم الانفصال ياسمين مسبتنيش”

في أول تعليق له..أحمد العوضي :”رغم الانفصال ياسمين مسبتنيش”

2024-01-24 / 23:37
Photo of الصنهاجي يهدي والدته الراحلة “الحنينة مي”

الصنهاجي يهدي والدته الراحلة “الحنينة مي”

2024-01-24 / 23:33
Photo of ياسين أحجام يروج لعمله الجديد “دار النسا

ياسين أحجام يروج لعمله الجديد “دار النسا

2024-01-24 / 18:47
Photo of “كنت زي القمر”.. ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل بتشويهها

“كنت زي القمر”.. ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل بتشويهها

2024-01-24 / 17:41
Photo of زكريا الغافولي يتصدر الترند ب”تيك توك” بجديده الفني

زكريا الغافولي يتصدر الترند ب”تيك توك” بجديده الفني

2024-01-24 / 16:14
Photo of نجوم مغاربة يهنؤون المنتخب الموريتاني

نجوم مغاربة يهنؤون المنتخب الموريتاني

2024-01-24 / 11:29
Photo of الناجي مدافعا عن الركراكي: “كاينين جهات راصدين ميزانيات لضرب صورة المغرب

الناجي مدافعا عن الركراكي: “كاينين جهات راصدين ميزانيات لضرب…

2024-01-23 / 23:31

‫3 تعليقات

  1. اوا ما الفائدة التي جنيناها من الخبر العظيم تصورون فاسق متهم بالاغتصاب لا يعرف سوى العهر وافساد القيم وكأنه عالم او مخترع او مناضل او جندي حرر اراضينا المغتصبة او اعطانا براءة اختراع او هو استاذ محاضر بإحدى الجامعات المرموقة وا امة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق