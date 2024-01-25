بايتاس: الحكومة أنهت “التعاقد” وأسست لشراكة جديدة مع الأساتذة

هبة بريس ـ الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة عبرت عن ارادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد منذ بداية الحوار الاجتماعي.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه تم خلال اجتماع اليوم المصادقة على قانونين يمثلان نهاية التعاقد، مشيرا إلى أن جميع الموارد البشرية العاملين بوزارة التربية الوطنية هم موظفين بالقطاع.

وشدد بايتاس، على أن الحكومة أنهت موضوع التعاقد وأسست لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم لاستكمال الاصلاح المنشود في اطار التحولات الكييرة التي تعرفها البلاد.

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