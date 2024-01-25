بعد هدف زياش ..فاتي جمالي تفاجئ الجميع بهذا التصرف
هبة بريس ـ نجلاء مزيان
فاجأت الفنانة المغربية فاتي جمالي رواد منصات التواصل الاجتماعي بردة فعلها عقب الهدف الذي سجله نجم المنتخب الوطني حكيم زياش في شباك زامبيا.
ونشرت الفنانة المغربية مقطع فيديو يوثق احتفالها بهدف حكيم زياش وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
وجدير بالذكر أن العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة اشادوا بتصرف فاتي جمالي، التي أكدت من خلاله أن الخلاف لم يعد قائم بينهما.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
48 تعليقات
” حكاية كلاسيكو في صورة تختزل الزمان و المكان ” شعبية كرة قدم العالمية .. يوجد العديد من الأمور الأخرى التي قد تُشجع المرء على مُمارسة رياضة كرة القدم فضلاً عن الفوائد التي يُمكن الحصول عليها عند مُمارسة اللعبة، ومنها أن كرة القدم لعبةٌ سهلة التعلُم؛ لذا فإنه يُمكن لشريحةٍ واسعة من الأشخاص تعلمها ومُمارستها، بالإضافة إلى أنها رياضةٌ سهلة المُمارسة؛ حيث يُمكن لعبها في العديد من الأماكن كالساحات الخلفية، أو في الشوارع، أو حتى على الشواطئ، وبمعدات قليلة فهي تحتاج فقط إلى كرة بالإضافة إلى مساحة خالية، كما أن رياضة كرة القدم يُمكن أن تكون مُجرد هواية يُمارسها الأشخاص للترفيه ويُمكن أن تكون بمثابة رياضة يحترف فيها اللاعب بشكل رسمي من خلال الانضمام إلى نوادي خاصة بها .. على أحد الجرائد الرياضية أتذكر صورة قوية كنت أحتفظ بها في المباراة التي تجمع ناديي ريال مدريد مع برشلونة الكلاسيكو الإسباني مواجهة، ما يعني بأن الإثارة موجود بشدة في ظل الصراع على الغلبة بين الفريقين، ومن الأمور التي تؤكد التنافسية الشديدة بين الفريقين و تتجلى في الصورة في وسط الملعب إشتباك بالأقدام و منع تسديد الكرة كلٌ من جهته بين غوارديولا “البارسا” زين الدين زيدان “ريال مدريد” من أحسن الصور في تلك الحقبة نجوم كرة قدم كيف كانوا و كيف أصبحوا ؟ من اللعب إلى التدريب !! .. كم مرة سمعنا معلّقاً رياضياً يُقارن بين لاعبين مثل : “رونالدو” و “ميسّي” مثلاً ؟ لكن بالنسبة لغوارديولا “ميسّي أفضل لاعب و العكس صحيح لزين الدين زيدان أفضل لاعب “رونالدو” !!
ومرة اخرى تستعمل كوسيلة لتوجيه انتباه المغاربة عن قضية ما.او هناك خطة لزيادة اسعار شيء ما.
الناس كاتموت بالجوع فغزة وناس مازالين شاغلينهوم بالتخربيق
هدي بحال دك الدبانة فالبطانة ماعرفها حد منين جات ولا فين غادية ولكن بغات تلفت الانتباه بزنزين ديلها
سريري راك متزوجة إتقي الله في نفسك وفي زوجك
شكون داها فيك يا بودنجال نهار العيد
الناس اللي كيقولو طفيو الغضب!واللي كيقولو ياربي يتصالحو!!!! واش شوية بعقلكم اخوتي لا؟ اش بين زياش وبين وحدة المحل لها من الإعراب دخيلة على الشاشة المغربية انا لحد الآن ماعرفتش اشنو هي خدمتها ولا باش عايشة ومنين كيجيوها فلوس اللبس الماركات وبين واحد كيهدي ويتبرع بالصالير ديالو مع الفريق الوطني كامل للطاقم وكيدير الخير
لا نقطة التقاء اصلا باش يوقع خلاف او تصالح
انا شخصيا مواطن جد عادي لا أعرف هذه المسماة فكيف لنجم في كرة القدم أن يعرفها نصيحتي لنجوم كرة القدم الحدر من المعجبات حتى لا يسقطون في ما سقط فيه سعد المجرد قد تتقدم بعض المعجبات بشكوى للابتزاز المالي طما وقع لحكيمي
من هي هذه الفاتي جمالي وفي أي عالم أبدعت او برزت. ياربي لو كانت طرحت بعض فيديوات الطبخ ان كانت تتقنه كنا نعرفها. الله يهديكم تكبروا حتى لللللللل….طززززززز
تمشي ت… شكون داها فيها