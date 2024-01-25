بعد هدف زياش ..فاتي جمالي تفاجئ الجميع بهذا التصرف
هبة بريس ـ نجلاء مزيان
فاجأت الفنانة المغربية فاتي جمالي رواد منصات التواصل الاجتماعي بردة فعلها عقب الهدف الذي سجله نجم المنتخب الوطني حكيم زياش في شباك زامبيا.
ونشرت الفنانة المغربية مقطع فيديو يوثق احتفالها بهدف حكيم زياش وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
وجدير بالذكر أن العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة اشادوا بتصرف فاتي جمالي، التي أكدت من خلاله أن الخلاف لم يعد قائم بينهما.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
27 تعليقات
يجب إطفاء نار الغضب بينهما ..
الحمد لله على هذا التصرف الإنساني الجيد ..
فاتي جمالي عبرت عن فرحتها بفوز المنتخب الوطني المغربي وتصدره المجموعة ..
اللهم اصلح بينهما ..
أظن أنه تصرف اخلاقي لطي الخلاف البسيط بينهم ..
من حس بيك يا تشيشة في يوم العيد
مفروض عليها تحتفل بالفوز كما احتفل كل المغاربة قاطبة من طنجة العالية الى الكويرة الغالية لانها قضية وطن وحب الوطن