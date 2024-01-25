بعد هدف زياش ..فاتي جمالي تفاجئ الجميع بهذا التصرف
هبة بريس ـ نجلاء مزيان
فاجأت الفنانة المغربية فاتي جمالي رواد منصات التواصل الاجتماعي بردة فعلها عقب الهدف الذي سجله نجم المنتخب الوطني حكيم زياش في شباك زامبيا.
ونشرت الفنانة المغربية مقطع فيديو يوثق احتفالها بهدف حكيم زياش وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
وجدير بالذكر أن العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة اشادوا بتصرف فاتي جمالي، التي أكدت من خلاله أن الخلاف لم يعد قائم بينهما.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
27 تعليقات
الأخلاق الأخلاق تربى و لا تشترى ، رحم الله عبدا عرف قدر نفسه
يبدوا لي أن الفنانة…… في زياش….
خلي السيد ترانكيل
راه ما يصلح ليكش
اخديتي الصرف ، باراكا
هكدا قلوب المغاربة بيضاء حليب بدون حقد ولاغل
ومن تكون فاتي جمال حتى نوليها هذه الأهمية الكبرى اتجاه لاعب على كعبه عالميا.
هدا واجب علا كل مواطن مغربي حر له غيرة علا وطنه وفريقه الوطني فريق الاسود ان نحتفل بهم وبادائهم الرائع وبالتوفي والنجاح
المغاربة يحاسبون ويناقشون لاكن لايحقدون
من هذه حتى يحسب لها الحساب الساحر زياش
خبر مفرح لكل المغاربة هههههه
وخا اجينا الخبار انها متزوجة به لم يعد يهم
هذي بغات تطيحوا في الشبكة بجميع الطرق
النت فاش كتنيش على شي واحد كتبقى تبعاه تبعاه تبعاه اعيا هو و هي متعيا
ماذا استفذنا من هذا الخبر؟
اعوذ بالله من شر العين . متهنات حتى هلكاتو فصحتو.
هههههههههه هههههههههه هو مكيعرفهاش اصلا
فاتي جمالي عندها انفصام الشخصية الامس كانت تنتقد فيه حكيم زياش كشخص و الان كلاعب كرة قدم تهنءه و تحتفل بهدفه العالمي واش انت معانا و لا مع غانا خرجي من روندتك نيشال آش بغيتي من حكيم زياش ؟
خبر مهم و موضوع أهم سيفيد في تدبير الموارد المائية وضبط الأسعار وإصلاح التعليم ووو….
الخلاف لم يعد قائما بينهما؟ هههههههههههه بين من ومن؟ بين هذه الشخصة و الإعلام؟؟ أم مع زياش؟ السيد ماكايعرفهاش أصلا خلاف من جانب واحد
عاجل فاتي جمالي تجد الحل السحري لجميع الأزمات هنيا علينا
🤣🤣🤣 والله الى ضحكتيني الله اعطيك الخير
واو خبر عاجل بل انه خبر القرن. الله اعطينا وجهكوم ندخلو بيه لحمام لعيالات