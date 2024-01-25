بعد هدف زياش ..فاتي جمالي تفاجئ الجميع بهذا التصرف

2024-01-25 / 15:27
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هبة بريس ـ نجلاء مزيان

فاجأت الفنانة المغربية فاتي جمالي رواد منصات التواصل الاجتماعي بردة فعلها عقب الهدف الذي سجله نجم المنتخب الوطني حكيم زياش في شباك زامبيا.

ونشرت الفنانة المغربية مقطع فيديو يوثق احتفالها بهدف حكيم زياش وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وجدير بالذكر أن العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة اشادوا بتصرف فاتي جمالي، التي أكدت من خلاله أن الخلاف لم يعد قائم بينهما.

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