بايتاس: الوضعية المائية صعبة جدا.. والإجراءات المتخذة تفرضها الظرفية
هبة بريس ـ الرباط
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الوضعية المائية صعبة جدا، على اعتبار أننا نعيش السنة الخامسة على التوالي التي تشهد شحا في التساقطات المطرية.
وشدد بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة تولي هذا الموضوع أهمية كبرى، كما أن جلالة الملك يتابع بشكل شخصي الموضوع.
وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات في هذا الصدد، وتتمثل أساسا في تسريع البرامج والمشاريع المندرجة ضمن البرنامج الوطني لمياه الصالح للشرب والسقي، عبر انجاز السدود وتحلية مياه البحر وكذا إنجاز مجموعة من الاصزثقاب واستغلال المياه بشكل معقلن، ثم ربط الأحواض المائية.
وتابع المسؤول الحكومي، أن الحكومة عبأت الإمكانات المالية والموارد البشرية ولجان اليقظة على الصعيد الوطني لتتبع الموضوع بكل دقة ومسؤولية، مشيرا الى أن الاجراءات المتخذة تستوجبها الضرورة التي تمر منها بلادنا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
الوضعية المائية صعبة جدا
على اعتبار أننا نعيش السنة الخامسة على التوالي التي تشهد شحا في التساقطات المطرية
من المهم الحكومة تولي هذا الموضوع أهمية كبرى
جلالة الملك نصره الله يتابع بشكل شخصي الموضوع
الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات في هذا الصدد
باراكا من البكاء، انتم الحكومة عندكم الميزانية عندكم السلطة عنكم المرسيدس و الامتيازات و الأجور السمينة في يدكم الفلوس الكحلة، آشنو درتو فمشكل الماء من أجل تزويده للمواطنين بدون انقطاع، أما قطع الماء فهذا ماشي حل ديال دولة في يدها جميع السلطات و الامكانيات ، هذا العبث هذا قلة الحياء . أحسن ما نقول شي حاجة أخرى
تصدير الخضر والفواكه هو سبب الغلاء وليس الجفاف
اولا وقبل كل شي منع بعض الاترياء الدين يستولون على آلاف الهكتارات من الأراضي ويحفرون عشرات الابيار بعمق مءات الأمتار وهم ليسو مم المنطقة وهدا يعيشه المغرب الشرقي بصفة عامة وخصوصا جهة درعة تافيلات وطاطا حيت أصبح السكان الأصليين بدون ماء ولا نخل ولا قمح ولا خضرة اي ان الابيار العميقة استنزفت كل شيء ادل الحل وضع حد لهده الابيار العميقة ومنع هؤلاء الاترياء من السيطرة على اراضي الجموع بتواطء مع رؤساء بعض الجماعات والبلديات