بايتاس: الوضعية المائية صعبة جدا.. والإجراءات المتخذة تفرضها الظرفية

2024-01-25 / 15:04
8

هبة بريس ـ الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الوضعية المائية صعبة جدا، على اعتبار أننا نعيش السنة الخامسة على التوالي التي تشهد شحا في التساقطات المطرية.

وشدد بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة تولي هذا الموضوع أهمية كبرى، كما أن جلالة الملك يتابع بشكل شخصي الموضوع.

وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات في هذا الصدد، وتتمثل أساسا في تسريع البرامج والمشاريع المندرجة ضمن البرنامج الوطني لمياه الصالح للشرب والسقي، عبر انجاز السدود وتحلية مياه البحر وكذا إنجاز مجموعة من الاصزثقاب واستغلال المياه بشكل معقلن، ثم ربط الأحواض المائية.

وتابع المسؤول الحكومي، أن الحكومة عبأت الإمكانات المالية والموارد البشرية ولجان اليقظة على الصعيد الوطني لتتبع الموضوع بكل دقة ومسؤولية، مشيرا الى أن الاجراءات المتخذة تستوجبها الضرورة التي تمر منها بلادنا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الموافقة على تسجيل 2156 مستلزما طبيا جديدا

الموافقة على تسجيل 2156 مستلزما طبيا جديدا

2024-01-25 / 21:30
Photo of إجراء حكومي لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمهنيي الحبوب والقطاني

إجراء حكومي لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمهنيي الحبوب والقطاني

2024-01-25 / 20:22
Photo of الحسيمة ..45 سنة حبسا نافذا في حق أفراد شبكة لتهريب المخدرات

الحسيمة ..45 سنة حبسا نافذا في حق أفراد شبكة…

2024-01-25 / 19:33
Photo of بوريطة : المغرب وغامبيا يتطلعان للإرتقاء بعلاقتهما الثنائية

بوريطة : المغرب وغامبيا يتطلعان للإرتقاء بعلاقتهما الثنائية

2024-01-25 / 18:51
Photo of إحباط عملية تهريب 15سيارة مسروقة بميناء الجزيرة الخضراء

إحباط عملية تهريب 15سيارة مسروقة بميناء الجزيرة الخضراء

2024-01-25 / 18:43
Photo of رسميا.. الحكومة تنهي “التعاقد” وتعتمد صفة “موظف” بقطاع التعليم

رسميا.. الحكومة تنهي “التعاقد” وتعتمد صفة “موظف” بقطاع التعليم

2024-01-25 / 17:17
Photo of لتتبع التقويم التربوي..المفتشية العامة تدخل على الخط

لتتبع التقويم التربوي..المفتشية العامة تدخل على الخط

2024-01-25 / 12:30
Photo of العرائش.. اكتشاف آثار أقدام بشرية عمرها أكثر من 90 ألف عام

العرائش.. اكتشاف آثار أقدام بشرية عمرها أكثر من 90…

2024-01-25 / 11:44
Photo of الحافظي: كلفة توزيع الماء تتراوح مابين 15 و20 درهم للمتر مكعب والمواطن يؤدي 2.5 درهم فقط

الحافظي: كلفة توزيع الماء تتراوح مابين 15 و20 درهم…

2024-01-25 / 10:11
Photo of صقيع و رياح و انخفاض في الحرارة.. توقعات الطقس بالمغرب هذا الخميس

صقيع و رياح و انخفاض في الحرارة.. توقعات الطقس…

2024-01-25 / 09:15

‫8 تعليقات

  2. على اعتبار أننا نعيش السنة الخامسة على التوالي التي تشهد شحا في التساقطات المطرية

    رد

  6. باراكا من البكاء، انتم الحكومة عندكم الميزانية عندكم السلطة عنكم المرسيدس و الامتيازات و الأجور السمينة في يدكم الفلوس الكحلة، آشنو درتو فمشكل الماء من أجل تزويده للمواطنين بدون انقطاع، أما قطع الماء فهذا ماشي حل ديال دولة في يدها جميع السلطات و الامكانيات ، هذا العبث هذا قلة الحياء . أحسن ما نقول شي حاجة أخرى

    رد

  8. اولا وقبل كل شي منع بعض الاترياء الدين يستولون على آلاف الهكتارات من الأراضي ويحفرون عشرات الابيار بعمق مءات الأمتار وهم ليسو مم المنطقة وهدا يعيشه المغرب الشرقي بصفة عامة وخصوصا جهة درعة تافيلات وطاطا حيت أصبح السكان الأصليين بدون ماء ولا نخل ولا قمح ولا خضرة اي ان الابيار العميقة استنزفت كل شيء ادل الحل وضع حد لهده الابيار العميقة ومنع هؤلاء الاترياء من السيطرة على اراضي الجموع بتواطء مع رؤساء بعض الجماعات والبلديات

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق