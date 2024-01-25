بايتاس: الوضعية المائية صعبة جدا.. والإجراءات المتخذة تفرضها الظرفية

هبة بريس ـ الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الوضعية المائية صعبة جدا، على اعتبار أننا نعيش السنة الخامسة على التوالي التي تشهد شحا في التساقطات المطرية.

وشدد بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة تولي هذا الموضوع أهمية كبرى، كما أن جلالة الملك يتابع بشكل شخصي الموضوع.

وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات في هذا الصدد، وتتمثل أساسا في تسريع البرامج والمشاريع المندرجة ضمن البرنامج الوطني لمياه الصالح للشرب والسقي، عبر انجاز السدود وتحلية مياه البحر وكذا إنجاز مجموعة من الاصزثقاب واستغلال المياه بشكل معقلن، ثم ربط الأحواض المائية.

وتابع المسؤول الحكومي، أن الحكومة عبأت الإمكانات المالية والموارد البشرية ولجان اليقظة على الصعيد الوطني لتتبع الموضوع بكل دقة ومسؤولية، مشيرا الى أن الاجراءات المتخذة تستوجبها الضرورة التي تمر منها بلادنا.

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