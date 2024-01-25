السعودية تمنع استخدام عبارة “الصحراء الغربية” أو نشر خريطة المغرب مجزأة

2024-01-25 / 14:31
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هبة بريس – الرباط

وجه الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية برقية إلى كل مصالح الدولة يحث فيها على عدم استخدام عبارة “الصحراء الغربية” أو خريطة المملكة المغربية مجزأة وذلك تأكيدا لمتانة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين .

الديوان الملكي السعودي دعا مجلس الوزراء وكل وزارة ومصلحة حكومية وكل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها لتنفيذ هذا القرار السامي حيث أصدرت وزارة التعليم السعودية برقية مستعجلة تم تعميمها تقتضي بتنفيذ القرار والإلتزام به.وذكر التعميم بالأمر السامي القاضي بعدم استخدام “الصحراء الغربية” أو خريطة المملكة المغربية مجزأة، مؤكدا على “جميع الجهات الالتزام بما قضى به الأمر السامي المشار إليه”.

وتظل المملكة العربية السعودية داعما أساسيا للمغرب ووحدته الترابية وسيادته على الصحراء .

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‫8 تعليقات

  3. وتظل المملكة العربية السعودية داعما أساسيا للمغرب ووحدته الترابية وسيادته على الصحراء

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  4. L arabie saoudite a les moyens pour multiplier son economie pour creer les emploies(en tourisme sans l alcool,en agriculture-dattes,alf,legume,…-,energie verte,industrie,..) pour rester stable pour une religion eternelle.
    En fin c le similitide du maroc en sport surtout foot le fort d’asie.

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