العدوي أمام البرلمان الأسبوع المقبل لتقديم حصيلة عمل مفتشيها
ع اللطيف بركة : هبة بريس
يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم عرض رئيسة المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم الفترة 2022-2023.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
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6 تعليقات
العدوي أمام البرلمان الأسبوع المقبل لتقديم حصيلة عمل مفتشيها
جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم عرض رئيسة المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس
هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور
Mezyane Mezyane saraha
اتمنى ان يكون الوكيل العام السابق بورزازات احمد باكي في لاءحة المتابعين بالفساد لانه ضلمني واهانني سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به اللهم قد بلغت
نكن كل الاحترام لهاته المرأة من ناحية اخرى هل ستكون إعتقالات اخرى غير التي شهدناها في الاسابيع الماضية مانتمناه هو إحقاق العدالة و الذي يساوي الشعور بالأمان و المساواة أنعمتم مساء