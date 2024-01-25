العدوي أمام البرلمان الأسبوع المقبل لتقديم حصيلة عمل مفتشيها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم عرض رئيسة المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم الفترة 2022-2023.

وذكر بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.

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