العدوي أمام البرلمان الأسبوع المقبل لتقديم حصيلة عمل مفتشيها

2024-01-25 / 15:06
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم عرض رئيسة المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم الفترة 2022-2023.

وذكر بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.

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‫6 تعليقات

  5. يقول ضحية من ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١ و٢٠١٢ وما اكترهم ضحاياه:

    اتمنى ان يكون الوكيل العام السابق بورزازات احمد باكي في لاءحة المتابعين بالفساد لانه ضلمني واهانني سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به اللهم قد بلغت

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  6. نكن كل الاحترام لهاته المرأة من ناحية اخرى هل ستكون إعتقالات اخرى غير التي شهدناها في الاسابيع الماضية مانتمناه هو إحقاق العدالة و الذي يساوي الشعور بالأمان و المساواة أنعمتم مساء

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