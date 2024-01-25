غامبيا تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي

2024-01-25 / 13:29
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هبة بريس ـ الرباط

جددت جمهورية غامبيا، اليوم الخميس بالداخلة، التأكيد على دعمها “الثابت” للوحدة الترابية للمملكة، ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد “ذي مصداقية و واقعي” لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

و تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون المغرب -غامبيا، التي ترأسها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير الغامبي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج مامادو تانغارا.

وفي هذا البيان المشترك، جدد رئيس الديبلوماسية الغامبية التأكيد على دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وبعدما ذكر بفتح قنصلية عامة لغامبيا بالداخلة في يناير 2020، جدد السيد تانغارا التأكيد أيضا على دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة في 2007، والتي تشكل الحل الوحيد ذا مصداقية، والواقعي لتسوية هذا النزاع.

وأعرب في هذا الصدد، عن الدعم القوي لجمهورية غامبيا في البحث عن حل مستدام يحافظ على الوحدة الترابية ووحدة وسيادة المملكة المغربية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة .

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