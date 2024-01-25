بعد انتقادات المعارضة.. أخنوش يحل بالبرلمان للحديث عن التعليم

2024-01-25 / 13:06
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هبة بريس ـ الرباط 

يعقد مجلس النواب جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حول السياسة العامة، يوم الاثنين 30 يناير 2023 زوالا.

وتأتي الجلسة تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات المادتين 278 و283 من النظام الداخلي، حيث تم اختيار التعليم كموضوع للجلسة الشهرية.

ويأتي حضور رئيس الحكومه إلى البرلمان، عقب الجدل الذي شهدته جلسات الغرفة الأولى خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب غياب أخنوش.

وفي هذا الصدد، قال سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في مداخلته بنقطة نظام بالجلسة المنعقدة الاثنين الماضي، “حنا على مشارف انتهاء هذه الدورة الخريفية، كان من المفترض أن يحل رئيس الحكومة بهذه القبة 4 مرات للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، لكن رئيس الحكومة حضر مرة واحدة، وهذا فيخرق واضح لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي.”

من جهته، أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على وجوب مثول رئيس الحكومة أمام المجلس مرة كل شهر، القضاء الدستوري اشترط توفر الأسئلة والاسئلة متوفرة، معتبرا أن الأمر يشكل تطاولا وجرأة على خرق الدستور والنظام الداخلي .

من جهتها، ردت نائبة برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على مدخلات البرلمانيين بالقول “بخصوص حضور رئيس الحكومة داخل البرلمان، المادة 100 من الدستور كتقول مرة في الشهر والقانون لم يحدد تاريخ حضوره، والشهر لم يكتمل بعد، وجميعنا نعلم أن السيد رئيس الحكومة يمر من وعكة صحية.”

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