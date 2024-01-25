لتتبع التقويم التربوي..المفتشية العامة تدخل على الخط

2024-01-25 / 12:30
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سياق المجهودات المبدولة لتعويض مافات من هدر للزمن المدرسي، وللوقوف على مدى تحقيق الأهداف المسطرة من الخطة الوطنية التي أعلنت عنها الوزارة بداية يناير الجاري على إثر التوقفات الدراسية بالعديد من المؤسسات التعليمية، في سياق ذلك، دخلت المفتشية العامة للشؤون التربوية على الخط الاشراف والمواكبة وتتبع عملية التقويم برسم الأسدوس الأول خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 3 فبراير 2024.

وقد استندت المفتشية العامة في مذكرتها التي وجهتها إلى المسؤولين الجهويين بقطاع التعليم، ( استندت) في ذلك على أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنزيلا لقرارات وزارة التربية الوطنية في شأن تتبع ومواكبة الاجراءات المرتبطة بالمراقبة المستمرة والامتحانات.

وحسب نص المذكرة التي توصلت هبة بريس بنسخة منها، فإن العملية تهدف إلى الوقوف على مستوى تفعيل مقتضيات مقرر تنظيم السنة الدراسية 2024/2023، ومذكرة تكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024، في الشق المتعلق بالمراقبة المستمرة والامتحانات، وكذا اقتراح التدابير الكفيلة بتصحيح الاختلالات التربوية المسجلة على مستوى كل أكاديمية.

وأضافت ذات المصادر، أن تأطير وإنجاز هذه العملية، سيتولى بها فريق مركزي من المفتشية العامة للشؤون التربوية بمشاركة فرق جهوية، وفق محددات العينة المستهدفة كما في المرفق، داعية المسؤولين الجهويين على القطاع التعامل بحزم مع فخوى هذه المذكرة.

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‫5 تعليقات

  5. لا ادري ان كنتم تصدقون أنفسكم بأنكم تستطيعون استدراك ما ضاع من الزمن المدرسي بواسطة مذكرات تصدرونها واجراءات تقنية فماضاع قد ضاع والوزارة هي السبب الرئيسي في هذا الضياع فقد كان عليها ان تحاور المعنيين بالامر قبل فوات الاوان حتى تتفادى كل هذا الهدر اما الان فطفففففررت كما يقول المثل المغربي

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