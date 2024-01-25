مشاهير يدعمون مدرب المنتخب الوطني

2024-01-25 / 12:03
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هبة بريس ـ نجلاء مزيان

أعرب العديد من المشاهير المغاربة عن تضامنهم مع مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي، عقب القرار الذي صدر في حقه من طرف الكاف.

وفي هذا الصدد، حرص عدد من النجوم المغاربة على نشر منشورات داعمة للركراكي بصفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، ولعل أبرزهم منى فتو التي نشرت صورة لمدرب المنتخب الوطني أرفقتها بتعليق جاء فيه:” أنت الأفضل، نحبك”.

و بدورها سعيدة شرف التي نشرت منشور جاء فيه :”نية الركراكي عمرها تخيب”.

وجدير بالذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم قرر -أمس الأربعاء- الاستئناف ضد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي (كاف) بإيقاف مدرب المنتخب وليد الركراكي 4 مباريات بسبب الأحداث التي تلت مواجهة الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد الماضي.

وقال الاتحاد المغربي في بيان “على إثر القرار المجحف الذي اتخذته لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي بحق وليد الركراكي على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية، المتمثل في إيقافه 4 مباريات متضمنة مباراتين مع إيقاف التنفيذ، قرر الاتحاد المغربي الاستئناف ضد القرار”.

وتابع أن “هذا القرار يجانبه الصواب خاصة وأن المشاهد أظهرت أن الركراكي لم يصدر منه أي تصرف مخل بالروح الرياضية”.

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