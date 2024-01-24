كأس أفريقيا.. المنتخب الوطني يفوز على زامبيا ويحسم صدارة مجموعته

كأس أفريقيا.. المنتخب الوطني يفوز على زامبيا ويحسم صدارة مجموعته

2024-01-24 / 23:00
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فاز المنتخب الوطني المغربي على زامبيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بملعب لورنت بوكو بمدينة سان بيدرو الإيفوارية، لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وسجل القائد حكيم زياش هدف التقدم للمنتخب الوطني في الدقيقة 37 من الجولة الأولى.

وعرفت المباراة غياب الناخب الوطني وليد الركراكي عن مقاعد البدلاء بسبب عقوبة التوقيف التي تعرض لها من طرف “كاف”، بعدما تقرر توقيفه لأربع مباريات بينها مباراتان موقوفتا التنفيذ بسبب الأحداث التي أعقبت مواجهة الكونغو الديمقراطية.

وحسم المنتخب الوطني صدارة المجموعة السادسة لصالحه برصيد 7 نقاط، في الوقت الذي أقصيت فيه زامبيا من المسابقة.

وفي مباراة أخرى، تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا ضمن نفس المجموعة بدون أهداف، لتتأهل بذلك الكونغو إلى الدور الموالي.

وفيما يلي ترتيب المجموعة:

1 – المغرب 7 نقاط

2 – جمهورية الكونغو 3 نقاط

3 – زامبيا 2 نقطتين

4 – تنزانيا 2 نقطتين

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