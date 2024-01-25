العرائش.. اكتشاف آثار أقدام بشرية عمرها أكثر من 90 ألف عام

2024-01-25 / 11:44
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هبة بريس – مكتب طنجة

اكتشف باحثون أثارا لاقدام بشرية بالساحل الجنوبي لمدينة العرائش شمال المملكة ، قدر عمرها في 90 الف عام .

ونشرت مجلة “نيتشر” الإنجليزية، تقريرا مفصلا عن هذا الاكتشاف الأثري الجديد وهو عبارة عن أقدم آثار أقدام بشرية والبالغ عددها 85، عمرها 90 ألف عام.

وقدّر العلماء المشرفون على البحث أنها تعود إلى خمسة أفراد على الأقل، بينهم أطفال ومراهقون وراشدون، وهي آثار موجّهة أساسا إلى الماء، وتعطي صورة عما يمكن أن يكون “بحثا عن الموارد البحرية من طرف الإنسان العاقل الذي كان يعيش أو يتحرك على ضفاف العرائش منذ ما يقرب من 100 ألف عام”.

ومنذ صيف عام 2022، اتُّخذت إجراءات معمقة تخصّ الأراضي التي وُجدت بها هذه الآثار وتحديد موقعها ضمن نظام تحديد المواقع (DGPS) عبر طائرة مسيرة، مع التقاط سلسلة من الصور فائقة الجودة، والتدابير الخاصة بقياس الارتفاع، والمسافة، وعمق الآثار.

وبناء على هذا العمل، صنعت نماذج ثلاثية الأبعاد، انطلاقا من الآثار الأكثر حفظا، كما فحص الفريق العلمي عمر بعض النماذج، وحدّده في ما يزيد عن 90 ألف عام ويقل عن 100 ألف، وهي الفحوصات التي حدّدت أيضا تفاوتات في الأعمار المقدّرة لأصحابها بناء على حجم آثار الأقدام.

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