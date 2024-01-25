الصحافة الايفوارية تكتب “ديما مغرب..شكرا المغرب”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عنونت الصحافة الإيفوارية صفحاتها الأولى بعدة عبارات شكر وامتنان لأسود الأطلس ، عن الأداء والقتالية التي بذلوها في جل أطوار مباراة امس ضد منتخب زامبيا ، والذي انتهى بانتصار المنتخب المغربي وتصدره المجموعة السادسة ب 7 نقط ، مما مهد الطريق للبلد المضيف الكوت ديفوار الصعود إلى الدور الثاني من كاس أفريقيا .

ومن بين العناوين الصحفية كتب بالبنذ العريض.. “ديما مغرب.. شكرا المغرب..”.

وكذلك ” لن تتوقف ساحل العاج أبدًا عن إظهار امتنانها للمملكة الشريفة. “ديما مغرب.. شكرا المغرب (“يعيش المغرب! شكرا المغرب”)

ديما المغرب لأنه سمح لكوت ديفوار بمواصلة المنافسة.

“شكرا المغرب لأنه أنقذ ساحل العاج من إذلال شديد على أرضه..

وبهذه العبارات التي تشيد بدور الأسود في المساهمة في صعود البلد المضيف للدور الثاني، يتبث إخواننا الأفارقة أنهم لا يتنكرون ولا ينكرون الجميل.

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