بنمحمود: “من حق المغاربة أن يفرحوا و الجامعة ستستعيد حق الركراكي”

2024-01-25 / 09:56
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

علق رشيد بنمحمود مساعد مدرب المنتخب المغربي، على توقيف الركراكي من طرف الكاف قائلا:  “لقد كنت شاهدا على ما حدث، اللاعب الخصم هو من استفزنا و الركراكي لم يقم بأي شيء يستحق التوقيف”.

و أضاف بنمحمود في الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة زامبيا: “وليد لا يستحق أبدا التوقيف و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستعمل على استعادة حق الناخب الوطني بسلك الطرق القانونية”.

و شدد بنمحمود على أن الشعب المغربي يستحق هذه الفرحة، مؤكدا أن المنتخبات التي تنافس على اللقب عليها تحقيق نقاط كثيرة، مبديا أمله في أن يكون اللاعبون في أحسن حالاتهم في المباريات القادمة.

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