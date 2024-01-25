السعودية تفتتح أول متجر لبيع المشروبات الكحولية لغير المسلمين
هبة بريس ـ وكالات
من المقرر أن تفتتح المملكة العربية السعودية أول متجر لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة الرياض، للدبلوماسيين غير المسلمين بصورة حصرية بعد أن عرفت تقليديا بفرضها قوانين صارمة ضد استهلاك الكحول.
ويمثل المتجر، الذي يقع في الحي الدبلوماسي بالرياض، علامة بارزة في جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفتح الدولة الإسلامية المحافظة للغاية أمام السياحة والأعمال.
وسيُطلب من العملاء الذين يعتزمون الشراء من المتجر التسجيل عبر تطبيق على الهاتف المحمول والحصول على رمز التخليص من وزارة الخارجية والالتزام بالحصص الشهرية لمشترياتهم من الكحول.
الحي الدبلوماسي، حيث يقع متجر المشروبات الكحولية الجديد، هو حي تقيم فيه في الغالب السفارات والدبلوماسيون. وتنص الوثيقة على أن الوصول إلى المتجر سيكون “مقيدًا بشكل صارم” على غير المسلمين، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الإسلامية داخل المملكة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
13 تعليقات
ديك شي لي ناقصهم..زمن الجاهلية يعود بقوة لأرض الحرمين..الف مبروك عليكم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بلاد الحرمين ومكة الشريفة..
يقولون ان جميع بلدان العرب فيها الخمر اقول لك الا في بلاد الحرمين والمثل يقول من يصلح الملح اذا الملح فسد
لاحول ولاقوة الا بالله
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين ..
جاء في الذكر الحكيم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾..
المسلمين سيشترون الخمر ..
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يارب العالمين..
اللهم استرنا تحت الأرض و فوق الأرض ويوم العرض..
نتمنى الغاء هذا المتجر لبيع الخمور ..
يسعى في خراب البلاد والعباد…الله المستعان….
ألف مبروك الاشقاء السعوديون على هذا التقدم و الازدهار..هاكدا يكون التفتح و إلا فلا.
حتى في المغرب كل هذه المحلات التي تبيع الخمور و البارات و العلب الليلية و الأسواق الكبرى و… هي مرخصة لتبيع الخمور لغير المسلمين فالبداية هي هذه يالضبط و لا حول و لا قوة الا بالله