صقيع و رياح و انخفاض في الحرارة.. توقعات الطقس بالمغرب هذا الخميس

2024-01-25 / 09:15
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليومه الخميس، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع “الجريحة”، خلال الصباح والليل بكل من مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ، كذلك، تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، والأطلس الصغير، حيث ستكون مرفوقة بتناثر حبات من الغبار، كما أن درجات الحرارة خلال النهار، ستكون مرتفعة محليا بالمناطق الشمالية والوسطى، وأيضا بداخل منطقة سوس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 06 و10 درجات بالريف والسواحل الشمالية، وستكون ما بين 10 و21 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستنخفض بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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