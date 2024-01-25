اكادير : شوارع تنبض بهتافات المواطنين فرحا بانتصار الأسود
خرجت حشود من الجماهير السوسية مساء اليوم الأربعاء 24 يناير الجاري، فرحا بانتصار المنتخب المغربي على زامبيا بهدف ، والصعود إلى الدور الثاني من منافسة كأس أفريقياً الذي تحتضنه الكوت ديفوار .
وبهذا الانتصار تزعمت الاسود المجموعة السادسة ب 7 نقط، بعد ان سمحت للبلد المضيف الكوت ديفوار بالصعود إلى الدور الثاني ، وبذلك يكون المغاربة من جمهور الأسود من اكثر الجماهير تأثيراً في هذا البلد الأفريقي .
وبالرغم من الإصابة التي تعرض لها عميد المنتخب المغربي ” زياش” والتي أبعدته في لعب الشوط الثاني من المباراة، وإبعاد المدرب الركراكي في المدرجات ، بسبب حكم ” الكاف” ، وإصابة سايس ، غير كل ذلك لم يؤثر في مسيرة الأسود في مشواره الاول في الكان .
وهتفت الجماهير السوسية ، بالنشيد الوطني وأغاني اخرى ملحمية ، فرحا بالصعود، وامتلأت الشوارع بالمشجعين، وكورنيش المدينة، وسط حضور امني لتنظيم الاحتفالات بمدينة الانبعاث.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp