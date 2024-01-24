منتخب كوت ديفوار يعلق آماله على المنتخب المغربي لبلوغ ثمن نهائي “الكان”

يعلق منتخب كوت ديفوار آماله على المنتخب الوطني المغربي من أجل بلوغ ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويواجه المنتخب الوطني المغربي نظيره الزامبي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا، حيث ينتظر منتخب ساحل العاج هزيمة زامبيا أمام المغرب من أجل التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا كأفضل مركز ثالث.

وأنهى منتخب كوت ديفوار مرحلة المجموعات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، حققها من فوز وخسارتين، ويحتاج الآن إلى خسارة منتخب زامبيا أمام المغرب من أجل المرور إلى الدور الموالي، في الوقت الذي تحتاج فيه زامبيا لنقطة التعادل فقط من أجل المرور إلى الدور القادم.

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