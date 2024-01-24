رسميا.. إقالة جمال بلماضي من تدريب المنتخب الجزائري

أعلن صادي وليد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء فسخ التعاقد مع جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب رسميا.

وكتب رئيس الاتحاد الجزائري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم”.

وأتم “نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره”.

جاء ذلك بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

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