رسميا.. الجامعة تعلن إستئناف قرار إيقاف الركراكي

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استئناف قرار إيقاف الناخب الوطني وليد الركراكي، بعدما قرر “كاف” معاقبته بالتوقيف لأربع مباريات بينها مباراتين موقوفتا التنفيذ.

ووصفت الجامعة في بلاغ رسمي قرار الإيقاف في حق الركراكي بالمجحف، مؤكدة أنها قررت استئناف القرار الذي ترى أنه مجانب للصواب، خاصة وأن الوقائع أظهرت أن الركراكي لم يصدر منه أي تصرف يخل بالروح الرياضية.

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