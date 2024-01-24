الأمن الوطني يعتقل “مواطنا جزائريا” بمطار مراكش

2024-01-24 / 22:51
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش-المنارة، صباح يومه الأربعاء 24 يناير الجاري، من توقيف مواطن جزائري، يبلغ من العمر 39 سنة، لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بتبييض الأموال.‎

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد كشفت إجراءات تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.

وقد تم إخضاع الأجنبي المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم

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