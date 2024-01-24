كأس أفريقيا.. تونس تقصى أمام جنوب أفريقيا ومالي تتعادل مع ناميبيا

كأس أفريقيا.. تونس تقصى أمام جنوب أفريقيا ومالي تتعادل مع ناميبيا

2024-01-24 / 20:03
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ودع المنتخب التونسي نهائيات كأس أفريقيا بعدما تعادل بدون أهداف مع جنوب أفريقيا، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وأنهت تونس مرحلة المجموعات في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، لتودع بذلك المسابقة، بينما تأهلت جنوب أفريقيا باحتلالها المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وضمنت ناميبيا تأهلها بعد تعادلها مع مالي بدون أهداف، حيث حلت مالي في الصدارة برصيد 5 نقاط، بينما حلت ناميبيا ثالثة برصيد 4 نقاط.

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