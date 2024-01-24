المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على موريتانيا برباعية في مباراة ودية

فاز المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعته عشية يومه الأربعاء 24 يناير 2024 بالمنتخب الموريتاني بمركب محمد السادس لكرة القدم.

وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من أيمن الركيك في مناسبتين (دق 2 و دق 17)، ياسين طلال (67) و أيمن الناير (82دق).

وتأتي برمجة هذه المباراة في إطار الإستعداد للإستحقاقات المقبلة.

وسيلتقي المنتخبان في لقاء ودي ثان يوم الجمعة 26 يناير 2024 بمركب محمد السادس لكرة القدم.

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