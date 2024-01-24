المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على موريتانيا برباعية في مباراة ودية

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على موريتانيا برباعية في مباراة ودية

2024-01-24 / 20:56
0

فاز المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعته عشية يومه الأربعاء 24 يناير 2024 بالمنتخب الموريتاني بمركب محمد السادس لكرة القدم.

وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من أيمن الركيك في مناسبتين (دق 2 و دق 17)، ياسين طلال (67) و أيمن الناير (82دق).

وتأتي برمجة هذه المباراة في إطار الإستعداد للإستحقاقات المقبلة.

وسيلتقي المنتخبان في لقاء ودي ثان يوم الجمعة 26 يناير 2024 بمركب محمد السادس لكرة القدم.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مباراة المغرب – زامبيا .. “الأسود” يتقدمون في الشوط الأول

مباراة المغرب – زامبيا .. “الأسود” يتقدمون في الشوط…

2024-01-24 / 22:01
Photo of بعد توديع “كان كوت ديفوار”.. مدرب المنتخب التونسي يعلن استقالته

بعد توديع “كان كوت ديفوار”.. مدرب المنتخب التونسي يعلن…

2024-01-24 / 21:55
Photo of المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الموريتاني

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره…

2024-01-24 / 21:37
Photo of تونس تودع كأس إفريقيا وجنوب إفريقيا تتأهل إلى دور الـ 16

تونس تودع كأس إفريقيا وجنوب إفريقيا تتأهل إلى دور…

2024-01-24 / 20:44
Photo of “فرحات مهني” بعد إقصاء الجزائر : كرة القدم حرمت العسكر من أي حجة وحققت العدالة للقبائل

“فرحات مهني” بعد إقصاء الجزائر : كرة القدم حرمت…

2024-01-24 / 20:09
Photo of كأس أفريقيا.. تونس تقصى أمام جنوب أفريقيا ومالي تتعادل مع ناميبيا

كأس أفريقيا.. تونس تقصى أمام جنوب أفريقيا ومالي تتعادل…

2024-01-24 / 20:03
Photo of المغرب زامبيا .. تشكيلة المنتخب الوطني

المغرب زامبيا .. تشكيلة المنتخب الوطني

2024-01-24 / 19:49
Photo of تعرف على خصوم المغرب المحتملين بثمن نهائي كأس أفريقيا

تعرف على خصوم المغرب المحتملين بثمن نهائي كأس أفريقيا

2024-01-24 / 19:28
Photo of كأس أمم إفريقيا .. جرحى في حادثة سير لحافلة نقل صحافيين

كأس أمم إفريقيا .. جرحى في حادثة سير لحافلة…

2024-01-24 / 19:18
Photo of توقيف الركراكي .. بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

توقيف الركراكي .. بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

2024-01-24 / 19:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق