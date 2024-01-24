بعد اسفي والبيضاء هل ينهج امزازي قرار إغلاق مقنن للحمامات ؟؟

ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

بعد قرارات اتخذتها السلطات بكل من البيضاء وآسفي بخصوص تقنين استعمال المياه ، من اجل عقلنة استعمالها وترشيدها ، تماشيا مع الأزمة التي تشهدها البلاد من المياه المعبأة بالسدود او المياه الجوفية .

بمدينة الدار البيضاء الكبرى ، قرارا يقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، في نفوذ عمالة العاصمة الاقتصادية للمملكة .

ووفق نص القرار، تم منع نشاط الحمامات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، إلى جانب منع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال الأيام نفسها، مع منع استعمال الماء الصالح للشرب في هذه العملية، والعمل على اعتماد التقنيات غير المستهلكة للماء.

ويأتي القرار، نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لعمالة الدار البيضاء والناجم عن توالي سنوات الجفاف، وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد ساكنة مدينة الدار البيضاء بالماء الشروب في ظروف عادية، تتخذ التدابير التالية من أجل ترشيد استهلاك الماء.

ويمنع القرار أيضا غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء، بالإضافة إلى منع غرس العشب الأخضر سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات.

وشدد القرار العاملي الذي يشبه لحد ما قرار سلطات مدينة اسفي ، على ضرورة منع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، ومنع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.

وتتتجه الأنظار إلى جهة سوس ماسة اكثر الجهات مهددة بنقص المياه ، بعد تراجع كبير لحقينة السدود الثمانية بالجهة ، إلى جانب تسجيل الضغط على الفرشة الجوفية ، بسبب الاستعمال الفلاحي، من المرتقب ان تجتمع اللجنة الولائية للماء، خصوصا ان هذه اللجنة لم تجتمع مند عهد الوالي السابق حجي ، من اجل اتخاذ إجراءات استباقية للازمة الكبرى للماء بالجهة خصوصا في الأشهر الخمسة القادمة قبل فصل الصيف القادم .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp