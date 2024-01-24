بعد توديع “كان كوت ديفوار”.. مدرب المنتخب التونسي يعلن استقالته

هبة بريس _ وكالات

أعلن المدير الفني، جلال القادري، اليوم الأربعاء (24 يناير)، استقالته من تدريب منتخب تونس،

واختار جلال القادري الإعلان عن استقالته عقب توديع منتخب تونس منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من دور المجموعات.

.وقال القادري، في تصريحات عبر شبكة “بي إن سبورتس” التليفزيونية: “كان لدينا هدفًا واضحًا بالوصول إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، وكنا مؤمنين بقدرتنا على تحقيق ذلك لكن التوفيق غاب عنا”

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