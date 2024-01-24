المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الموريتاني

هبة بريس _ رياضة

فاز المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء بنظيره الموريتاني، بمركب محمد السادس لكرة القدم، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

و سجل أهداف النخبة الوطنية كل من أيمن الركيك في الدقيقتين 2 و 17، وياسين طلال في الدقيقة 67 و أيمن الناير في الدقيقة 82.

و سيلتقي المنتخبان في لقاء ودي ثان يوم الجمعة 26 يناير الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم

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