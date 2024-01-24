ع محياي _ هبة بريس

علم من مصدر حيد الإطلاع أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أشرت على قرار إعفاء رئيس مصلحة البناءات بنيابة التعليم بمكناس

وقال مصدر هبة بريس إن قرار الإعفاء يأتي لربط المسؤولية بالمحاسبة حيث سجلت خروقات عديدة في حق المعني بالأمر والتي تسببت في تأخر عدد من المشاريع التي كانت مرتقبة للدخول المدرسي.

ورجح المصدر ذاته أن يكون قرار الإعفاء نتيجة مباشرة للزيارة الميدانية التي قام بها مدير الأكاديمية المعين حديثا إلى مكناس، حيث تفقد عددا من المشاريع المتعثرة بالمديرية والتي مضى على إطلاقها عدة سنوات.

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